Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar - zwei Wohnungseinbrüche angezeigt

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (21.-27.08.2020) wurden in Oberhausen zwei Wohnungseinbrüche angezeigt. In einem Fall blieb es bei einem Versuch.

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus machte ein Täter Beute, indem er über eine Leiter in die Wohnung in der ersten Etage einstieg. Das auf Kipp stehende Fenster stellt für geübte Einbrecher kein Hindernis dar. Die Wohnung verließ er ebenfalls wieder durch das Einstiegsfenster.

Deshalb warnt die Polizei: Schließen Sie Fenster und Türen ab, sichern Sie diese noch zusätzlich ab und achten Sie - wenn möglich - darauf, dass sich am Haus keine Leitern, Tonnen oder sonstige Gegenstände befinden, die als Einstiegshilfe von den Tätern genutzt werden könnten.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



