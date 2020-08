Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Straßenraub am Bahnhof Sterkrade

Oberhausen (ots)

Am 27.08.2020 gegen 19:55 Uhr hielt sich der 19 jährige Geschädigte am Sterkrader Bahnhof auf, als er von einem ihm unbekannten männlichen Täter am Hals ergriffen wurde. Der Geschädigte riss sich los, erhielt daraufhin direkt einen Schlag ins Gesicht. Daraufhin nahm der Täter die Airpods des Geschädigten an sich und entfernte sich anschließend mit einem Linienbus der Stoag.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 16-18 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, ca 185 cm groß, normale Statur, kurze dunkle Haare, auffallend dichte Augenbrauen, Bart, graue Sweatshirtjacke, blaue Jeans.

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 826-0 in Verbindung zu setzen. (NE)

