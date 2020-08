Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kettcar rollt auf die Straße - Junge leicht verletzt

Oberhausen (ots)

Am 21.08.2020 gegen 15:00 Uhr ist es an der Kreuzung Burgstraße/Siegesstraße in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Kettcar ist von einem Auto touchiert und dabei ein Junge (11) leicht verletzt worden.

Eine Autofahrerin (29) fuhr auf der Bahnstraße in Richtung Burgstraße. An der Ampel der Einmündung zur Siegesstraße fuhr sie bei Grün an. Auf der Höhe der Fußgängerampel kam es zur Kollision mit dem Kettcar eines Jungen. Der Elfjährige gab an, sein Kettcar sei nach vorne auf die Fahrbahn gerollt und dabei mit dem Auto kollidiert. Der Junge verletzte sich leicht, auf den Einsatz eines Rettungswagens wurde verzichtet.

