Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Taschendieb im Gebüsch gestellt

Oberhausen (ots)

Am 20.08.2020 gegen 17:30 Uhr hat ein Mann (50 Jahre alt, aus Rumänien) versucht einem älteren Herrn in einem Discounter an der Bebelstraße etwas aus der Tasche zu ziehen. Nach kurzer Flucht konnte der mutmaßliche Taschendieb von einer Oberhausener Polizeistreife gestellt werden. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können werden gebeten, sich beim Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

Der Mann wurde von Mitarbeitern des Discounters dabei beobachtet, wie er einem älteren Herrn etwas aus der Jackentasche stehlen wollte. Als er bemerkte, dass er beobachtet wurde flüchtete er. Im Rahmen einer anschließenden Fahndung wurde er von einer Polizeistreife in einem Gebüsch am Bahndamm gefunden. Nach einer Überprüfung stellte sich heraus, dass auch ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Zwei weitere Personen flüchteten ebenfalls vom Tatort und wurden in der Nähe entdeckt. Nach Personalien Feststellung und Überprüfung wurden sie wieder entlassen, da ein Tatzusammenhang nicht nachgewiesen werden konnte. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell