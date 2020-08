Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Wohnungseinbruchsradar - 14 Wohnungseinbrüche angezeigt

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Oberhausen (ots)

Es gilt weiterhin aufmerksam zu sein, denn in der vergangenen Woche gelang es Einbrechern in neun Fällen in eine Wohnung einzubrechen. Fünf Versuche scheiterten glücklicherweise. In einem Fall gelangten unbekannte Täter in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses und hebelten eine ins Schloss gezogene Wohnungstür auf. Der Mieter wollte nur kurz etwas erledigen, doch Einbrechern reicht selbst solch ein kleines Zeitfenster, um an Beute zu kommen.

Deshalb: Schließen Sie immer ab! Sichern Sie Ihre Fenster und Türen noch zusätzlich. Unsere Polizei-Experten zum Thema Einbruchschutz informieren Sie hierzu individuell und kostenlos. Sie erreichen die Kriminalprävention unter der Telefonnummer 0208-826 4511.

Rückfragen bitte an:

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell