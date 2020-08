Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Oberhausener Zivilstreife vollstreckt Europäischen Haftbefehl

Oberhausen (ots)

Eine Zivilstreife hat am 19.08.2020 einen Mann (46) festgenommen, der mit einem internationalen Haftbefehl unter anderem wegen eines Tötungsdeliktes gesucht wird. Der Mann hat einen Wohnsitz in Rumänien und eine niederländische Staatsbürgerschaft. In Deutschland konnte er keinen festen Wohnsitz angeben.

