Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Jugendlicher bei Verkehrsunfall in Oberhausen schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Ein Jugendlicher (16) ist am 20.08.2020 gegen 08:15 Uhr im Bereich Düppelstraße/Hermann-Albertzstraße in Oberhausen-Stadtmitte als Fußgänger von einem Auto erfaßt worden. Der Jugendliche ist schwer verletzt und nach Erstversorgung durch einen Notarzt vorsorglich zur Beobachtung und weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden; es besteht keine Lebensgefahr. Der Hubschrauber landete im Bereich der Feuerwehr an der Brücktorstraße.

Der Autofahrer (34) war durch den Unfall stark mitgenommen. Er hatte den Fußgänger, der durch eine Fahrzeugschlange vor einer Ampel auf der Gegenfahrbahn ging, nicht rechtzeitig wahrgenommen.

