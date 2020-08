Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Widerstand gegen Polizeibeamte - Randalierer und Polizeibeamtin werden leicht verletzt

Oberhausen (ots)

Am 18.08.2020 gegen 16:00 Uhr ist es in Oberhausen-Osterfeld zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte gekommen. Der mutmaßliche Täter ist in Gewahrsam genommen worden. Der Mann, sowie eine Polizeibeamtin sind dabei leicht verletzt worden.

Ein alkoholisierter Mann (47) randalierte in der Wohnung seiner Eltern in Oberhausen Osterfeld. Aufgrund der massiven Drohungen riefen diese die Polizei. Der Mann ließ sich auch durch die Polizeibeamten nicht beruhigen. Zur Verhinderung von Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er Widerstand und schlug nach den Beamten. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray konnte er letztlich fixiert werden. Der Mann und eine Polizeibeamtin wurden leicht verletzt.

