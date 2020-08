Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Auf der Thüringer Straße im Stadtteil Buschhausen hat sich am Freitagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 33-jähriger Motorradfahrer aus Münster schwer verletzt wurde.

Der Mann befuhr gegen 20.15 Uhr die Thüringer Straße in Richtung Duisburg-Neumühl, als vor ihm, vom rechten Parkstreifen aus, ein Pkw in den fließenden Verkehr einfuhr. Bei dem Pkw handelte es sich um den Ford Mondeo einer 47-jährigen Oberhausenerin. Diese war nach ersten Ermittlungen in Höhe der Hausnummer 4, also unmittelbar hinter der Kreuzung Thüringer Straße/Friesenstraße, losgefahren, um dort zu wenden und in entgegengesetzter Richtung weiterzufahren.

Der Motorradfahrer konnte hierbei nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen die Fahrerseite des Pkw.

Der 33-Jährige musste vor Ort durch einen Notarzt versorgt werden und wurde dann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Thüringer Straße musste während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

