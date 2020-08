Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Im Verkehr auf Schulanfänger/innen achten - Fahren Sie bitte vorsichtig

Polizei weist auf Schulbeginn hin

Mit Beginn des neuen Schuljahres sind an Oberhausener Schulen 1.537 Kinder eingeschult worden. Grundschüler/innen sind jetzt wieder vermehrt zu sehen und teilweise erstmalig eigenständig im Verkehr unterwegs. Auch die Kinder, die jetzt die Schule wechseln haben neue Wege und teilweise den Umgang mit neuen Verkehrsmitteln zu bewältigen.

Daher widmet die Oberhausener Polizei dem Schulanfang immer besonders viel Aufmerksamkeit. In der Vergangenheit hat es sich bewährt, durch sichtbare polizeiliche Präsenz an Schulen und auf den Schulwegen das Verkehrsverhalten von Kindern und Erwachsenen nachhaltig positiv zu beeinflussen und deren Sicherheitsgefühl zu stärken. Zusätzlich werden unangekündigte Geschwindigkeitsüberwachungen (Laser/Eso) im Bereich von Schulen stattfinden, die Halteverbotszonen vor Schulen, sowie die Überwachung der Einhaltung der Benutzung von Rückhalteeinrichtungen beim Transport der Kinder zur Schule kontrolliert.

Auch der Bereich Verkehrsprävention läuft nach den Kontakteinschränkungen in diesem Jahr wieder an. Es werden unter anderem wieder Veranstaltungen mit Kindern geplant und durchgeführt, wie zum Beispiel in der nächsten Woche mit einer anschaulichen Darstellung von so genannten "Toten Winkeln" beim Abbiegen, insbesondere bei Lastwagen. Die Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Hygiene und Abstandsregeln in den Schulen vor Ort statt.

