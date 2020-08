POL-OB: Einladung der Medienvertreter zu einem Presse- und Fototermin - Schulstart jetzt wieder mit polizeilicher Verkehrsprävention

Polizeipräsidium Oberhausen

Ort: Eingang der Luisenschule Oberhausen Glockenstr. 25 46045 Oberhausen

Datum: 19.08.2020, 10:00 Uhr

Seit Beginn der Corona-Kontaktbeschränkungen in diesem Jahr wurden Veranstaltungen mit einer größerer Personenzahl abgesagt. Schrittweise finden jetzt wieder Veranstaltungen mit Verkehrsprävention statt. Am Mittwoch, dem 19.08.2020 geht es in der Luisenschule in Oberhausen gleich wieder mit zwei Aktionen parallel los (siehe unten).

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie über diese wieder neu beginnenden Aktionen berichten würden und laden Sie deshalb herzlich ein. Neben der Möglichkeit Fotos zu machen, können Sie mit Vertretern der Verkehrswacht, Dekra und der Polizei sprechen. Wenn Sie an dem Termin teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0208-826-2222 oder per E-Mail pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Aktion Toter Winkel Um 08.15 Uhr beginnt die Aktion " Toter Winkel", sie endet um circa 12:00 Uhr. Aufgrund der bundesweit steigenden Unfallzahlen mit zahlreichen schweren Unfällen, machen die Verkehrssicherheitsberater auf die Gefahrenbereiche eines LKW aufmerksam. Ein LKW wird zunächst auf den Schulhof aufgestellt. Durch einen roten Teppich wird dann der tote Winkel visualisiert. Besonders die dritten Klassen liegen dabei im Focus. Die Schülerinnen und Schüler stellen selbst fest, dass die Sichtfelder der Lkw-Fahrer oft eingeschränkt sind.

Rote Kappen schützen Zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr findet die Aktion " Rote Kappen" statt. Die neu eingeschulten Kinder werden mit gut sichtbaren roten Kappen ausgestattet. Durch diese Kappen sind die Kinder im Verkehr besser zu sehen und als Schulanfänger zu identifizieren. Verkehrsteilnehmer sollen auf die Kleinsten besonders achten und angemessen fahren. Unterstützt werden wird die Aktion durch die Dekra und die Oberhausener Verkehrswacht.

Immer gefragt sind natürlich die Eltern und Großeltern, die am besten mit den Kindern gemeinsam Verkehrswege üben und sich vorbildlich im Verkehr verhalten.

