Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 3 Personen und ein 7-jähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Oberhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten und erheblichem Sachschaden kam es am heutigen Vormittag auf der Danziger Straße. Aufgrund eines unaufmerksamen Pkw-Fahrers kam es zu einem Zusammenstoß von insgesamt 4 Fahrzeugen. Durch den Zusammenstoß wurden drei Personen, die sich in den Unfallfahrzeugen befanden, leicht verletzt. Im Fahrzeug des Unfallverursachers befand sich ein 7-jähriges Kind. Das Kind wurde ebenfalls leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Es entstand ein geschätzte Sachschaden von insgesamt 27.000 Euro. Das genaue Unfallgeschehen ist noch durch das Verkehrskommissariat zu klären.

Rückfragen bitte an:

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell