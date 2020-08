POL-OB: Fahrradfahrer als Zeuge nach Sprengung eines Geldautomaten am Centro gesucht

Polizeipräsidium Oberhausen

Wie wir bereits in einem Zeugenaufruf am 17.7.2020 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/4654591) berichteten, zerstörten vier Täter einen Geldautomaten am Platz der Guten Hoffnung (Neue Mitte) durch eine Explosion fast vollständig.

Unmittelbar nach der Sprengung zeichneten Überwachungskameras um 02:33 Uhr einen Fahrradfahrer auf, der am Tatort vorbeifährt.

Die Ermittler bitten den Fahrradfahrer jetzt dringend, sich als Zeuge telefonisch (0208 8260) oder per E-Mail (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

