POL-OB: Nächtliche Spritztour endete im Gewahrsam

Am Dienstag (21.7.), kurz nach Mitternacht, fiel einer Polizeistreife auf der Grenzstraße ein verdächtiges Fahrzeug auf. Offensichtlich saßen zwei Personen in dem dunkelblauen VW Golf, von denen einer sich immer wieder zum nachfolgenden Streifenwagen umdrehte. Das machte das Polizeiteam stutzig, woraufhin sie das Fahrzeug anhielten. Als der Wagen in Höhe der Grenzstraße / Gewerkschaftsstraße stoppte, stieg der Fahrzeugführer aus, ließ sein Fahrzeug stehen und flüchtete. Sofort nahmen die Polizisten die Verfolgung auf und stellten den 24-jährigen Mann.

Der Tatverdächtige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wollte seinen Namen nicht nennen. Auf der Wache konnten die Beamten seine Identität dann feststellen. Er gab zu, dass er Betäubungsmittel zu sich genommen und auch dabei hatte. Auch eine Fahrerlaubnis besaß er nicht. Den Rest der Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam und wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg dem Haftrichter vorgeführt.

