Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Geldautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (17.7.) fuhren vier Unbekannte in einem Fahrzeug zu einem Geldautomaten am Platz der Guten Hoffnung (Neue Mitte).

Gegen 02:30 Uhr zerstörten die Täter das Gerät durch eine Explosion fast vollständig.

Nur wenige Minuten später flüchteten sie vom Tatort.

Die Ermittler suchen jetzt Tatzeugen, Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der Täter sowie weitergehende Informationen zu dem Fluchtfahrzeug.

Hinweise nimmt das KK22 telefonisch (0208 8260) oder als E-Mail (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell