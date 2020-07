Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kind nach Unfall gesucht!

Oberhausen (ots)

Die Polizei sucht das Kind, das am Freitag (10.07.) in Osterfeld angefahren und vermutlich leicht verletzt worden ist.

Nachdem ein Autofahrer gegen 19:00 Uhr an der Kreuzung von der Vestischen Straße nach rechts in die Kappellenstraße eingebogen war, hörte er plötzlich ein leichtes Anstoßgeräusch. Sofort hielt der 73-Jährige an und stellte fest, dass ein Kind mit seinem Fahrrad rechts neben seinem BMW auf dem Boden lag. Der Junge gab auf Nachfrage an, dass es ihm gut gehe und er nicht wolle, dass die Polizei hinzugerufen würde. Auch sagte er, dass er seine Eltern nicht erreichen könne. Anschließend fuhr das Kind mit dem Fahrrad über die Fahnhorststraße in Richtung Werthfeldstraße. Der Fahrer alarmierte dennoch die Polizei.

Zeugen beschreiben das Kind folgendermaßen: Der Junge soll ca. zwölf Jahre alt sein, mollig, kurze dunkelblonde Haare haben und mit einer grauen ¾-Shorts bekleidet sein. Das Fahrrad war ein grün-schwarzes Mountainbike.

Kennen Sie die Identität des Kindes, bzw. seine Erziehungsberechtigten? Dann melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Rückfragen bitte an:

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell