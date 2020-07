Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Pedelec in Oberhausen-Stadtmitte gestohlen

Oberhausen (ots)

Pedelec in Oberhausen-Stadtmitte gestohlen In der Zeit vom 05.07.2020 22:00 Uhr bis 22:30 ist ein schwarzes Gazelle Pedelec an der Gustavstraße in Oberhausen Stadtmitte gestohlen worden. Das Fahrrad war gesichert und hatte einen Wert von über 2800 Euro.

Hinweise bitte an das Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell