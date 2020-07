POL-OB: Einbruch in Tankstelle in Oberhausen-Buschhausen

Polizeipräsidium Oberhausen

Am 06.07.2020 sind Unbekannte gegen 02:30 Uhr in eine Tankstelle an der Max-Eyth-Straße in Oberhausen-Buschhausen eingebrochen. Sie entwendeten dort unter anderem mehrere Stangen Zigaretten.

Hinweise bitte an das Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

