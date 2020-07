Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Oberhausener Ermittler klären den Angriff auf eine Busfahrerin der Stoag

Oberhausen (ots)

Am 17.05.2020, gegen 06:00 Uhr ist eine Oberhausener Busfahrerin auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle bespuckt und beleidigt worden. Auf dem Weg zur Arbeit ist sie in Ihrem Dienstanzug von vier Personen an der Trasse der Haltestelle Olga-Park angegangen worden. Die Frau wurde beleidigt und geschubst. Jetzt wurden zwei tatverdächtige Personen (männlich 16/19) ermittelt. Beide sind polizeibekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell