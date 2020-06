Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizeikontrollen in Oberhausen - Lkw 45% überladen

Oberhausen (ots)

Am 22.06.2020 gegen 11:00 Uhr fuhr ein Mann (43) aus Gladbeck mit zwei Mitfahrern in einem Lkw 7,5t auf der Osterfelder Straße. Aufgrund des Verdachts einer Überladung wurde der Lkw gewogen. Dabei wurde eine Überladung von 45% festgestellt (10.860kg statt zugelassener 7490kg). Einlassung des Fahrers: Chef hat den Auftrag gegeben und gesagt: "Lade!" Ich hab noch gefragt, ob das so OK ist und er sagte: "Ja!" Anzeigen wurden erstattet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

