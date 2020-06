Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Autoscheiben eingeworfen - Serie im Oberhausener Norden

Oberhausen (ots)

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag gab es in Oberhausen viele Sachbeschädigungen an Autos. Auffällig war eine größere Serie. In diesen Fällen wurden immer die Scheiben der Fahrzeuge eingeworfen,insbesondere an der Kirchhellener Straße, am Dunkelschlag, Starenweg, Höhenweg, der Bahnstraße, der Dienststraße und der Westmarkstraße.

Zeugen melden sich bitte dringend bei der Polizei Oberhausen, dem Kommissariat 22 unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

