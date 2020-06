Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Oberhausen Holtener Straße - Drei Fremdfahrzeuge bei Unfall beschädigt - Autofahrer und Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

Ein Autofahrer (87) hat auf der Holtener Straße in Oberhausen mehrere Fahrzeuge touchiert. Der Mann fuhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Norden. In Höhe des Hallenbades kam es zur Beschädigung zwei entgegenkommender Autos. Unter anderem wurde bei ihm der Spiegel abgerissen. Eines der entgegen kommenden Fahrzeuge, ein blauer Kangoo, fuhr einfach weiter, obwohl das Auto ebenfalls beschädigt worden sein müsste. Der Fahrer dieses Fahrzeuges wird gebeten sich zwecks Klärung des Verkehrsunfalls beim Verkehrskommissariat Oberhausen zu melden. Der 87jährige fuhr ein Stück weiter auf einen Lkw auf und blieb dann stehen. Nach der Unfallaufnahme und Spurensicherung hat das Verkehrskommissariat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes werden Zeugen gebeten, sich unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

