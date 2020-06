Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raub in Königshardt

Oberhausen (ots)

Am Samstag, den 06.06.2020 gegen 12:30 Uhr ist eine Frau (25) in Oberhausen (Königshardt) an der Kirchhellener Straße in Höhe der Hausnummer 140 beraubt worden. Die Frau wurde unter anderem hin und her gestoßen und ihr wurde das geöffnete Portemonnaie aus der Hand gerissen. Daraus wurde eine Bankkarte gestohlen. Das Portemonnaie wurde anschließend auf den Boden geworfen. Der männliche Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Shell-Tankstelle.

Zeugen melden sich bitte beim KK 12 unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Beschreibung: -männlich -ca. 15 bis 16 Jahre alt -ca. 165 bis 170cm groß -kindliche Gesichtszüge -kein Bartwuchs -europäisches Erscheinungsbild, vermutlich deutsch -normal gebaut -schwarzer Hoodie ohne Aufschrift, Kapuze über den Kopf gezogen -Bluejeans

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell