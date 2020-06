Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Alte Dame in Oberhausen Sterkrade beraubt

Oberhausen (ots)

Am Freitag, den 05.06.2020, gegen 12:00 Uhr ist eine alte Dame (73) auf dem Geh-/Radweg des Postwegs in Höhe der Hausnummer 18 in Oberhausen beraubt worden. Zeugen melden sich bitte beim KK 12 unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Die alte Dame stand auf dem Gehweg. Ein unbekannter Täter riss ihre Handtasche vom Handgelenk, dabei wurde sie nicht verletzt. Der Täter kam anscheinend auf einem roten Herrenfahrrad aus Richtung Innenstadt und fuhr auf dem gemeinsamen Geh-/Radweg. Er flüchtete vom Postweg nach rechts auf Holtener Straße. Geraubt wurde die Handtasche mit einer Geldbörse, in der sich Personalpapiere und Bargeld befanden. Beschreibung: -männlich -18 bis 20 Jahre -südländisch aussehend -weiße Schuhe, blaue Jeanshose, schwarze Jacke, schwarzes Cappy

