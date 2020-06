Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raubdelikt im Berliner Park

Oberhausen (ots)

Opfer eines Raubes wurde am Samstagabend gegen 23.00 Uhr ein in Oberhausen wohnender 26-jähriger Mann aus Guinea. Er befand sich im Berliner Park und hörte über einen Mobillautsprecher Musik. Weitere Personen kamen dazu. Einer Person aus dieser Gruppe gefiel die Musik nicht, wodurch es zunächst zum verbalen Streit kam. Im weiteren Verlauf erhielt der 26-jährige einen Faustschlag ins Gesicht, ein zweiter Täter nutzte die folgende Rangelei und entwendete das Mobiltelefon. Seine Kette und einen Armbanduhr vermisst der Geschädigte ebenfalls. Die noch unbekannten Täter flüchteten dann zu Fuß. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: ca. 20 Jahre, ca. 170 cm groß, breite Statur, bekleidet mit schwarzem Pullover und weißem T-Shirt Der Täter zerschlug im Verlauf der Auseinandersetzung eine Bierflasche und verletzte sich selbst an der Hand. 2. Täter Ca. 26 Jahre, ca. 170 cm groß, normale Statur, langer Bart, ebenfalls bekleidet mit schwarzem Pullover, darunter ein weißes T-Shirt, rote Hose, trug eine schwarze Kappe. Hinweise von Zeugen werden vom Kriminalkommissariat 12 der Polizei Oberhausen telefonisch unter 0208 8260 oder per Email an Poststelle.Oberhausen @polizei.nrw.de gerne entgegen genommen. (Ste)

Rückfragen bitte an:

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Leitstelle

Telefon: 0208/8260

E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

