Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Vierstellige Summe durch Enkeltrick in Oberhausen erbeutet

Oberhausen (ots)

Am 03.06.2020 zwischen 15:30 und 16:00 Uhr ist eine alte Dame (81) Opfer eines Enkeltrickbetruges geworden. Die Polizei Oberhausen warnt ausdrücklich vor Telefonanrufen, bei denen Bargeld oder Vermögensauskünfte gefor-dert werden. Warnen Sie Ihre Verwandten und ältere Leute vor diesen Tricks. Hinweise zu dem dreisten Enkeltrick an das Kommissariat 21 der Polizei unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Gegen 15:30 Uhr erhielt die alte Dame einen Anruf. Eine weibliche Person gab sich als ihre Tochter aus. Sie erklärte, sie benötige dringend mehrere Tausend Euro. Die alte Dame solle so schnell wie möglich zur Bank gehen und das Geld abholen. An der Bank solle sie sich dann mit einem Freund der Tochter treffen, der nehme das Geld dann in Empfang. Die alte Dame holte Bargeld von der Bank ab und übergab es an den angekündigten Freund, der gegen 16:00 Uhr an der Bank (Paul-Reusch-Straße in Oberhausen) erschien.

Beschreibung des Täters: -30-40 Jahre alt -Dunkle Haare -Normale Statur -Weißes T-Shirt, dunkle Jeans -Circa 1,60 m groß

Tipps gibt es bei der Kriminalprävention Oberhausen und den Seniorensicherheitsberatern in Oberhausen unter 0208 826-4511:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht mit Namen melden oder nur behaupten sie seien Verwandte (Sohn/Tochter/Enkel/...).

Raten Sie nicht, wer anruft, fordern Sie Anrufer dazu auf, den Namen zu nennen.

Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen bekannt.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Besprechen Sie Geldforderungen persönlich und mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell