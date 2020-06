Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Radfahrer greifen Autofahrer in Oberhausen an

Oberhausen (ots)

Am 01.06.2020 gegen 16:00 Uhr ist ein junger Mann von zwei Radfahrern an der Kreuzung Wolfstraße/Hiesfelder Straße in Oberhausen angegriffen worden. Das Verkehrskommissariat Oberhausen sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder den beiden Radfahrern machen können unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Ein junger Mann (19) fuhr mit seinem Pkw in Oberhausen auf der Jägerstraße in Richtung Hiesfelder Straße. In Höhe der Luchsstraße sah er zwei Fahrradfahrer, die auf der Fahrbahn nebeneinander fuhren, obwohl dort ein Fahrradweg direkt neben der Straße verläuft. Er hupte warnend und überholte die Fahrräder mit Abstand. Als er an der roten Ampel der Kreuzung zur Hiesfelder Straße stand, kam einer der Fahrradfahrer zu ihm. Der Radfahrer riss die Tür auf und versuchte ihn aus dem Auto zu zerren. Da er angeschnallt war, ging dies allerdings nicht. Mit seinem silbernen Mountainbike stieß der Radler zudem an die Fahrertür und trat auch noch mehrmals gegen den Pkw. Erst nachdem eine Zeugin hinzukam, ließ der Mann von ihm ab und das Duo flüchtete in Richtung Schmachtendorf.

Beschreibung: 1. Mann, circa 30-40 Jahre alt, deutsch, 190cm groß, Glatze, hautfarbenes Oberteil, Sonnenbrille, viele Tattoos (auf dem linken Oberarm ein Schlangenmuster)

2. Mann, 30-40 Jahre alt, deutsch, 180cm, kurze/braune Haare, Sonnenbrille, Helm

