Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung - Unfallverursacherin leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Oberhausen (ots)

Am 23.05.2020 gegen 13.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Flockenfeld in Oberhausen-Alstaden. Eine 42-jährige PKW-Fahrerin aus Waltrop fuhr an der Haus-Nr. 100 rückwärts aus der Grundstückseinfahrt und stieß mit dem PKW einer 75-jährigen Oberhausenerin zusammen. Gegenüber den eingesetzten Polizisten äußerte die Unfallverursacherin auf Befragen, dass sie Alkohol getrunken habe. Einen Alkotest lehnte sie ab, Personaldokumente hatte sie nicht dabei. Darüber hinaus störte sie die polizeilichen Maßnahmen indem sie trotz mehrfacher Aufforderung das Telefonieren mit ihrem Handy nicht unterließ. Gegen die weiteren Maßnahmen der Polizei wehrte sie sich, indem sie um sich schlug. Sie wurde zur Identitätsfeststellung und Entnahme einer Blutprobe einer Polizeiwache zugeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (Ste)

