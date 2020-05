Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugen gesucht - Fahrer auf Pocket-Bike gefährdet Fußgänger

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Die Ermittler vom Verkehrskommissariat suchen dringend Zeugen eines Vorfalls, der sich auf dem Fußweg am Rhein-Herne-Kanal, in Höhe des Stadions Niederrhein zugetragen hat. Am Nachmittag des 8.4.2020 soll dort ein 4-jähriges Kind mit einem sogenannten Pocket-Bike, einem Mini-Motorrad, herumgefahren sein und möglicherweise Fußgänger zum Ausweichen gezwungen haben.

Den Ermittlern stellen sich in diesem Zusammenhang folgende Fragen:

Wer saß auf dem Pocket-Bike: Erwachsener und Kind oder nur ein Kind?

Wie war die Sitzverteilung?

Wie schnell fuhr das Pocket-Bike auf dem Fußweg (geschätzt)?

War der Fußweg zur Tatzeit gut besucht und mussten andere Fußgänger dem "heranrasenden Fahrzeug" ausweichen?

Zeugen werden gebeten sich telefonisch (0208 8260) oder per E-Mail (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell