Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Kind in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletzten Kind in Oberhausen

46049 Oberhausen, Duisburger Str. 225

Dienstag, 12.05.2020, 18.07 h

Zur Unfallzeit befuhr ein 72 Jahre alter Mann mit seinem PKW die Duisburger Strasse in Richtung Centro. Als er sich in Höhe des Hauses 225 befand, rannte ein 8 jähriger Junge, aus Sicht des PKW-Fahrers von lins auf die Fahrbahn. Der Junge wurde von dem Auto erfasst und stürzte deshalb zu Boden. Er verletzte sich dabei schwer und wird nach notärztöicher Versorgung in einem Krankenhaus stationär behandelt. An dem PKW entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Die Polizei Oberhausen bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang unter der Telefonnummer 0208 8264051. C.H.

Rückfragen bitte an:

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Leitstelle

Telefon: 0208/8260

E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell