POL-OB: Autofahrerin nach Unfall mit 15-jährigem Mädchen gesucht

Am Mittwoch (06.05.) überquerte eine 15-Jährige gegen 20:30 Uhr die Straße und wurde dabei von einem querenden Fahrzeuge berührt. Das Mädchen stürzte und fiel auf die Knie.

Der Unfall ereignete sich zwischen der Hermann-Albertz-Straße und der Marktstraße (vermutlich Nohlstraße).

Die Pkw-Fahrerin, eine ältere Frau, hielt sofort an und kümmerte sich um die 15-Jährige. Die erklärte, dass alles in Ordnung sei und ging nach Hause. Dort informierten ihre Eltern die Polizei. Das Mädchen gab an, dass die Fahrerin alles getan habe, um ihr zu helfen.

Die Sachbearbeiter vom Verkehrskommissariat ersuchen die Fahrzeugführerin jetzt aber dringend, sich für weitere Rückfragen unter der Telefonnummer 0208-8260 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

