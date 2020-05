POL-OB: Verkehrsunfall - Rollerfahrer flüchtig

Polizeipräsidium Oberhausen

Am 10.05.2020 gegen 02:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorroller. Der mit zwei Personen besetzte Roller missachtete an der Kreuzung Luisenstraße/Allestraße die Vorfahrt eines PKW und stieß mit diesem zusammen. Die beiden Rollernutzer flüchteten zu Fuß in Richtung Parallelstraße. Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. An dem Motorroller befand sich kein Kennzeichen, das Fahrzeug wurde sichergestellt. Zeugen oder Personen, die Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Oberhausen unter 0208 8260 oder per Email an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de zu melden. (Ste)

