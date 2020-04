Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Tolles Dankeschön

Oberhausen (ots)

Das war mal ein schöner Gruß pünktlich zum Dienstbeginn: Als sich am Mittwoch die ersten Polizistinnen und Polizisten zum Frühdienst in der Sterkrader Polizeiwache einfanden, entdeckten sie einen bunten Stein vor der Tür. Darauf war ein großes "Thank you" mit Blaulicht und Regenbogen gemalt. "Jemand muss den Stein ganz früh am Morgen vor der Tür abgelegt haben", erzählt ein Polizist, der sich ebenfalls über das Dankeschön der anderen Art gefreut hat. Gerade in der jetzigen Zeit, in der sich viele Menschen vor große Herausforderungen gestellt sehen, bekommt jedes Zeichen der Anerkennung eine große Bedeutung. "Umso mehr haben wir uns deshalb über den Stein und die Wertschätzung gefreut. Und wir haben uns entschieden, ihn erstmal noch liegen zu lassen", erzählt der Polizist schmunzelnd und fügt hinzu: "So hat man bei jedem Dienstantritt direkt gute Laune."

Rückfragen bitte an:

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell