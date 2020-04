Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fußgängerin angefahren und leicht verletzt

Oberhausen (ots)

Am 21.04.2020 um 14.37 Uhr ist auf der Hiesfelder Straße in Oberhausen eine 86jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Die Fußgängerin überquerte die Fahrbahn an der Ampelanlage in Höhe Hiesfelder Straße 146 und wurde von einem 61jährigen Pkw-Fahrer, der an der Ampelanlage anfuhr, offenbar übersehen. Sie stürzte durch den Zusammenprall und verletzte sich dabei leicht am Kopf. Zeugen des Unfalls, die ihre Beobachtungen noch nicht der Polizei mitteilen konnten, melden sich bitte telefonisch unter 0208-8260 oder schreiben eine E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de. /Am.

Rückfragen bitte an:

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Leitstelle

Telefon: 0208/8260

E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell