POL-OB: Beim Wenden Kleinkraftrad übersehen - Schwerer Unfall

Oberhausen (ots)

Gestern (Montag, 20.04.2020) ist ein 49-jähriger Kleinkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Oberhausen schwer verletzt worden.

Am Montag, gegen 21:30 Uhr, fuhr ein 31-Jähriger auf der Duisburger Straße in Richtung Duisburg. Er blinkte nach links und wendete auf der Straße. Dabei übersah er ein Kleinkraftrad, das auf der linken Spur in Richtung Duisburg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der Kradfahrer stürzte. Der 49-jährige Fahrer verletzte sich dabei schwer. Nach einer Erstversorgung brachte ein Rettungswagen den Kradfahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf über 1.800 Euro geschätzt.

