Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall - 14-jähriger Fahrradfahrer verletzt

Oberhausen (ots)

Am 09.04.2020 gegen 16.00 Uhr befuhr ein 55-jähriger Oberhausener mit seinem PKW die Bahnstraße in OB-Holten und beabsichtigte, in die Weißensteinstraße einzubiegen. Hierbei übersah er einen die Weißensteinstraße querenden Fahrradfahrer (14-jähriger Oberhausener) und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrradfahrer wurde verletzt und mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo er vorsorglich zur Beobachtung verblieb. Der PKW musste aufgrund der beschädigten Windschutzscheibe abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 2.000 Euro. (Ste)

