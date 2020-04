Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Oberhausen (ots)

Am 07.04.2020, gegen 19:30 Uhr, befuhr eine 78jährige VW-Fahrerin die Siegesstraße in Richtung Kurfürstenstraße. In Höhe der Hausnummer 145 kam sie aus bisher nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen geparkten Pkw. Als der VW anschließend mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein prallte, kippte das Fahrzeug auf die linke Seite und kam zum Stillstand. Die Fahrerin wurde von der Berufsfeuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit dem Rettungswagen einem Duisburger Krankenhaus zugeführt. Im Krankenhaus konnten glücklicherweise keine schwerwiegenden Verletzungen festgestellt werden, dennoch muss die Fahrerin zur Beobachtung im Krankenhaus verbleiben. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Siegesstraße musste für die Unfallaufnahme ca. 90 Minuten lang gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. (PT)

