POL-OB: Rollerfahrer gibt Gas - Flucht zwecklos

Wie in einem schlechten Film versuchten kurz vor Mitternacht am Samstag (4.4.) zwei Oberhausener (36, 37) auf einem Motorroller vor einer Polizeistreife zu flüchten.

Die Polizisten waren an der Kreuzung Duisburger-/ Buschhausener Straße auf das Duo aufmerksam geworden, weil sie ohne Helme, ohne erkennbares Versicherungskennzeichen, mit defektem Rücklicht und auch noch mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Als die Polizisten sich das einmal genauer ansehen wollten und dem Roller folgten, erkannten die beiden den Streifenwagen an der Kreuzung Ebert- / Tannenbergstraße.

Der Fahrer fuhr daraufhin an mehreren Autos, die an der roten Ampel gehalten hatten, rechts vorbei und flüchtete auf dem Geh- und Radweg der Tannenbergstraße. Die Polizisten verfolgten die Flüchtenden mit Blaulicht und Martinshorn. Per Außenlautsprecher forderten sie den Fahrer immer wieder auf, seine Flucht zu beenden und anzuhalten. Der ignorierte das aber und fuhr weiter halsbrecherisch und mit einer für diesen Roller viel zu hohen Geschwindigkeit bis zur Parkanlage an der Nohlstraße. Dort wurde der Streifenwagen durch Poller ausgebremst.

Mittlerweile hatten sich aber weitere Streifenwagenbesatzungen an der Fahndung beteiligt, so dass beide Männer schon wenige Minuten später und zu Fuß von Polizisten an der Marktstraße aufgegriffen und festgenommen wurden.

Bei der Durchsuchung fanden sie neben einer kleinen Menge Drogen in einem Rucksack auch Fahrzeugteile von einem Kleinkraftrad und Aufbruchwerkzeug. In unmittelbarer Nähe zum Kontrollort fanden sie außerdem noch eine offensichtlich kurz zuvor "entsorgte" Plastikdose mit Marihuana.

Der 36-jährige Fahrer gab schließlich zu, dass er mit dem Roller gefahren sei und keine Fahrerlaubnis besitze. Einen Besitznachweis für den Roller konnte er aber nicht vorweisen. Auch das Versicherungskennzeichen war nicht mehr gültig und möglicherweise nicht für diesen Roller ausgegeben worden.

Auf dem Weg ins Polizeigewahrsam erklärte der Rollerfahrer den Polizisten, dass er im Laufe des Tages Amphetamin und Marihuana konsumiert habe. Da sein Atem auch nach Alkohol roch, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittler vom KK22 überprüfen jetzt, ob der Roller möglicherweise gestohlen worden war und woher das montierte Kennzeichen stammte.

Auf jeden Fall wird sich der Fahrer aber zu den Tatvorwürfen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Besitz von Betäubungsmitteln und wegen der zahlreichen Verkehrsverstöße verantworten müssen.

Gegen ihn und seinen Sozius wird auch wegen des Verdachts des Fahrzeugdiebstahls ermittelt.

