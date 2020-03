Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin glimpflich ausgegangen

Oberhausen (ots)

Donnerstagnachmittag (19.03.) stieß eine Fahrradfahrerin in Sterkrade-Mitte mit einer Autofahrerin zusammen. Die 20-jährige Opel-Fahrerin war auf der Dorstener Straße unterwegs, wollte dann an der Kreuzung nach links in die Obere Brüderstraße abbiegen. Währenddessen überquerte eine 28-jährige Fahrradfahrerin in entgegengesetzter Richtung die Kreuzung. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei ca. 800 Euro. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun, wie genau es zu dem Unfall gekommen ist.

