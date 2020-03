Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zusammenstoß an der Konrad-Adenauer-Allee

Oberhausen (ots)

Am gestrigen Dienstag (17.03.), gegen 16 Uhr, an der Konrad-Adenauer-Allee zu einem Unfall. Eine 54-jährige Oberhausenerin stand an der Ampel, um von der A516 kommend auf die A42 in Fahrtrichtung Dortmund zu wechseln. Währenddessen wartete eine 35-jährige Volvo-Fahrerin aus Duisburg auf der Linksabbiegerspur der Konrad-Adenauer-Allee an der Ampel. Sie wollte auf die A42 in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort fahren. Aus bislang noch unbekannten Gründen fuhren beide zeitgleich los - es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frauen leicht verletzt worden sind. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 16.000 Euro.

Noch vor Ort stellte die Polizei keine Fehlschaltungen der betroffenen Ampeln fest - das Verkehrskommissariat ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell