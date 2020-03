Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Autos beschädigt und Zeugen verprügelt - Kennen Sie die Flüchtigen?

Oberhausen (ots)

Kurz vor ein Uhr hörte Sonntagnacht (15.3.) ein Anwohner einen lauten Knall auf der Zorndorfstraße. Er sah auf der Straße einen Mann auf der Motorhaube eines geparkten Autos springen. Dann rannte er, zusammen mit weiteren Personen, zu einem anderen geparkten Auto (KIA), an aus der Gruppe heraus der Seitenspiegel beschädigt wurde.

Als die Gruppe dann in Richtung Leuthenstraße flüchtete, verfolgte der Zeuge die Personen und sah, wie mehrere Täter einen am Boden liegenden Mann (31) schlugen und traten. Dann flüchteten alle in Richtung Neumühler Straße.

Der verletzte Oberhausener hatte die Gruppe dabei beobachtet, wie sie den KIA seiner Bekannten beschädigt hatten. Als er sie daraufhin ansprach, wurde er attackiert und verprügelt. Später bemerkte er dann, dass ihm dabei auch sein Mobiltelefon gestohlen worden war.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen nahmen sofort die Suche nach den Schlägern auf und stellten zwei Tatverdächtige schon bald in Tatortnähe.

Die 17 und 18-jährigen Deutschen wurden von Zeugen eindeutig identifiziert. Der vermeintliche 18-jährige Haupttäter war bereits mehrfach im Zusammenhang mit der Begehung ähnlicher Gewaltdelitkte polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und Beweismittel, die er bei seiner Festnahme bei sich führte, wurden sichergestellt. Jetzt wird er sich zusammen mit seinem Komplizen zum Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung, vorsätzlich en Sachbeschädigung und räuberischen Diebstahl verantworten müssen.

Die Ermittler vom KK12 suchen jetzt nach Hinweisen auf die Indentität oder den Aufenthaltsort der noch flüchtigen Mittäter.

Informationen nehmen die Ermittler telefonisch (0208 8260) oder als E-Mail (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

