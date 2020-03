Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfallflucht am Rechenacker in Oberhausen - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

Am 3.3.2020 gegen 19:00 Uhr hatte ein Autofahrer seinen Pkw am Fahrbahnrand der Straße Rechenacker in Oberhausen abgestellt. Am 4.3.2020 stellte er gegen 18:00 fest, daß der schwarze Alfa Romeo Mito mit Oberhausener Kennzeichen an der linken Frontstoßstange beschädigt war.

Die geschätzte Höhe des Schadens beträgt über 1500 Euro. Vermutlich ist das flüchtende Fahrzeug an der rechten Seite beschädigt.

Zeugen melden sich bitte unter: 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

