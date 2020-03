Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Betäubungsmitteln

Oberhausen (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 16:45 Uhr auf der Buschhausener Straße / Hansastraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22jähriger Oberhausener befuhr mit seinem Ford die Buschhausener Straße in Richtung Buschhausen. An der Kreuzung zur Hansastraße beabsichtigte er nach links abzubiegen und übersah einen ihm entgegen kommenden 61jährigen Oberhausener in dessen Renault. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei glücklicherweise keine der Insassen verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 1.500 Euro. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem 22jährigen Unfallverursacher hatten die Beamten den Verdacht, dass dieser sein Fahrzeug unter Einwirkung von Betäubungsmitteln geführt hat. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. (Bru.)

Rückfragen bitte an:

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Leitstelle

Telefon: 0208/8260

E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell