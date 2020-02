Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Morphin - Amphetamin - Cannabis - Kokain und Alkohol - Oberhausener Polizei stoppt erneut drei Drogenfahrten

Oberhausen (ots)

Am 27.02.2020, gegen 01:15 Uhr ist ein Autofahrer (36) auf der Buschhausener Straße angehalten worden; in seinem Fahrzeug wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Zwei unterschiedliche Tests ergaben einem Alkoholgehalt von über 0,7 Promille und zusätzlich Hinweise auf die Einnahme von Amphetaminen und Cannabis (THC). Auf Nachfrage gab der Mann an, er hätte Jägermeister getrunken und einen Joint geraucht.

Am 27.02.2020, gegen 03:00 Uhr ist ein junger Mann (23) auf der Mülheimer Straße angehalten worden. Aufgrund auffälliger körperlicher Reaktionen wurde ein Drogentest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Morphin. Das Mittel stammt vermutlich aus Schmerzmitteln.

Ein Mann (41) wurde am 28.02.2020 gegen 01:00 Uhr an der Kreuzung Hermann-Albertz-Straße/Blumentalstraße angehalten. Bei ihm reagierte ein Drogentest auf Amphetamin und Kokain.

Gegen die Fahrer wurde Anzeige erstattet, eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen und allen das Führen von Kraftfahrzeugen bis zum Abbau der Substanzen untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell