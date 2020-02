Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Steine in Autos geworfen - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Oberhausen (ots)

Eine Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Pkw beschäftigt seit dem Wochenende die Ermittler vom KK22. Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag (14./15.2.) warfen unbekannte Vandalen Steine in die Scheiben von geparkten Autos.

Bisher wurden acht Strafanzeigen erstattet. Die Autos standen auf der Sterkrader Straße, Emmericher Straße, Grasshofstraße, Matzenbergstraße, Teutoburger Straße, Hiesfelder Straße und dem Buchenweg.

Der genaue Tatzeitraum steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittler vom KK22 wollen daher wissen:

Haben Sie Freitagnacht oder am frühen Samstagmorgen verdächtige Personen dort beobachtet?

Können Sie Hinweise auf den oder die Verursacher geben?

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich telefonisch (0208 8260) oder mit einer Email (poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de) beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

