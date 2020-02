Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Personenfahndung mit Foto

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am 06.09.2019 wurde auf bislang ungeklärte Art und Weise eine Debitkarte und der dazugehörige PIN entwendet. Am gleichen Tag in der Zeit von 13:00 bis 14:00 Uhr wurde diese Debitkarte zu insgesamt fünf unberechtigten Bargeldabhebungen an Geldautomaten in Oberhausen genutzt. Insgesamt ist ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro entstanden.

Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise bitte an das KK 21 der Polizei Oberhausen 0208/826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell