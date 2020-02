Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Oberhausen (ots)

Am 11.02.2020 zwischen 04:00 und 16:00 Uhr ist in Oberhausen Stadtmitte auf dem Park and Ride Parkplatz an der Hansastraße ein Fahrzeug angefahren und beschädigt worden. Es handelt sich um einen grauen BMW 530/G mit Oberhausener Kennzeichen; der Schaden beträgt über 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell