POL-OB: Rechtmäßige Eigentümer gestohlener Gegenstände gesucht / Einladung auch für Medienvertreter

POL-OB: Rechtmäßige Eigentümer gestohlener Gegenstände gesucht

Oberhausen (ots)

Mehr als 300 sichergestellte Gegenstände mussten Oberhausener Ermittler entsprechenden Diebstahlsanzeigen zuzuordnen. 35 Fahrräder, Fahrradrahmen, Werkzeuge und andere Gegenstände konnten noch nicht zugeordnet werden. Jetzt sucht die Polizei öffentlich nach den rechtmäßigen Eigentümern.

Eine Serie von fast 50 Einbrüchen in Wohnungen, Geschäftsräume, Keller, Gärten, Garagen und kommunale Einrichtungen in Oberhausen und Dinslaken endete abrupt am 4. Dezember des vergangenen Jahres. Oberhausener Ermittler hatten seit Monaten Beweise gegen eine 10-köpfige Bande (28-59 Jahre) zusammengetragen und sie dann in einer groß angelegten Polizeiaktion festgenommen.

Seitdem arbeiten die Ermittler daran, die über 300 sichergestellten Gegenstände den entsprechenden Diebstahlsanzeigen zuzuordnen. Knapp die Hälfte der Fahrräder und einen Großteil der anderen Gegenstände konnten sie so bereits an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben.

Bei einigen Fahrrädern und Fahrradrahmen, Werkzeugmaschinen und Werkzeugkoffern sowie anderen markanten Gegenständen gelang eine Zuordnung aber noch nicht. Aus diesem Grund haben sich die Ermittler jetzt dazu entschlossen, die Gegenstände der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und so Geschädigten Gelegenheit zu geben, ihr Eigentum möglicherweise zu identifizieren und zurückerhalten.

Wann und wo?

Donnerstag, den 13. Februar 2020

von 10:00 bis 13:00 Uhr

Polizeipräsidium Oberhausen

Friedensplatz 5-7

auf der Polizeiwache melden!

Fotos aller Objekte sind ab sofort auf der Internetseite der Polizei Oberhausen (https://oberhausen.polizei.nrw/artikel/rechtmaessige-eigentuemer-gestohlener-gegenstaende-gesucht ) eingestellt.

Hinweis für Medienvertreter: Vertreter der Polizeipressestelle stehen für weitere Informationen in den Ausstellungsräumen zur Verfügung. Gerne können alle Objekte auch fotografiert werden.

