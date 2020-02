Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Sachbearbeiter/-in (m/w/d) Liegenschaftsmanagement gesucht

Polizei Oberhausen stellt ein

Oberhausen (ots)

Sachbearbeiter/-in (m/w/d) Liegenschaftsmanagement gesucht Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im Polizeipräsidium Oberhausen eine unbefristete Vollzeitstelle (39,83 Stunden/Woche) als Sachbearbeiter/-in (m/w/d) Liegenschaftsmanagement (EG 9 b TV-L) zu besetzen.

Im zu besetzenden Aufgabensachbereich soll die Wahrnehmung der Aufgaben als ITNotfallbeauftragte/-r und IT-Sicherheitsbeauftragte/-r zentralisiert werden. Die Aufgaben umfassen die Sicherstellung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen, sowie die eines kontinuierlichen Geschäftsbetriebs. Ziel ist es, die Funktionsfähigkeit des Polizeipräsidiums Oberhausen aufrechtzuerhalten.

Hinweise

Der Dienstort befindet sich im Polizeipräsidium Oberhausen, Lindnerstraße 94, Oberhausen. Die Stelle erfordert gelegentlich die Ausübung leichter körperlicher Tätigkeiten (z. B. knien, bücken, heben, tragen). Die Stelle erfordert die grundsätzliche Bereitschaft zur Weiterbildung sowie zur gelegentlichen Dienstverrichtung auch außerhalb der Regelarbeitszeit.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht. In den Bereichen, in denen Frauen noch unterrepräsentiert sind, werden sie bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Das Land Nordrhein-Westfalen ist weiter bestrebt, die Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung zu fördern. Bewerbungen von geeigneten schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen mit Behinderung i. S. d. § 2 SGB IX sind daher ebenfalls ausdrücklich erwünscht.

Die Wahrnehmung der Funktion in Teilzeit ist grundsätzlich möglich.

Verfahren

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen (mindestens Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Nachweis abgeschlossene Berufsausbildung, ausgefüllte Datenschutzerklärung und Kopie der gültigen Fahrerlaubnis, ggf. Praktikumsbescheinigungen und Arbeitgeberzeugnisse und u. U. der Nachweis über die Schwerbehinderung oder Gleichstellung) richten Sie bitte bis spätestens zum 04.03.2020 an das

Polizeipräsidium Oberhausen Direktion ZA / ZA 2 / ZA 2.1 Friedensplatz 2-5 46045 Oberhausen Eine Bewerbung per E-Mail (BWB.Oberhausen@polizei.nrw.de) oder per Fax (0208/826-3219) ist möglich.

Fragen Für weitere Informationen zu der ausgeschriebenen Funktion steht Ihnen der Leiter des Sachgebietes 1.2, Herr Vogel, unter der Rufnummer 0208 / 826 3110 gerne zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Ihre Fragen zum Ablauf des Bewerbungsverfahrens beantwortet Ihnen

Frau Finke unter der Rufnummer 0208 / 826 3212.

