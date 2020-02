Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Presseeinladung zum Umzug nach Babcock

Oberhausen (ots)

Der Startschuss für den Umzug nach Babcock ist gefallen. Die Direktion Verkehr hat den Anfang gemacht und ist aktuell dabei, die neuen Räumlichkeiten im ehemaligen Babcock-Gelände zu beziehen. Nach und nach werden weitere Dienststellen aus der Liegenschaft am Wilhelmplatz, später auch vom Friedensplatz umziehen. Zuletzt wird auch die Leitstelle in Babcock eine neue Heimat finden. Für Bürgerinnen und Bürger, die eine Anzeige aufgeben möchten, ist weiterhin vorgesehen, die Wache am Wilhelmplatz oder das Polizeipräsidium am Friedensplatz aufzusuchen - die Wachen bleiben vorerst weiterhin besetzt.

Insgesamt werden 156 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit 3.650 Kubikmetern an Schreibtischen, Stühlen, Schränken und vielem mehr, in das Interim ziehen. Wir möchten Medienvertreterinnen und Medienvertretern die Gelegenheit geben, sich die neuen Räumlichkeiten anzusehen und mit den am Projekt beteiligten Vertretern der Polizei zu sprechen.

Ort: Babcock-Gebäude an der Duisburger Straße 375 (Treffpunkt an der Straße vor der Einfahrt)

Datum: Freitag, den 7. Februar 2020

Uhrzeit: 11 Uhr

Bei Fragen steht Ihnen die Pressestelle der Polizei Oberhausen gern zur Verfügung. Über eine kurze Mitteilung, wenn Sie an dem Termin teilnehmen möchten, würden wir uns freuen.

